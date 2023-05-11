Канада представила новый дизайн паспорта с дополнительными функциями безопасности

Детали

В новом паспорте будет изображен герб, который сделает Канаду одной из первых стран Содружества, которая введет серию проездных документов, в которых упоминается король Карл III, сообщает Управление по иммиграции, беженцам и гражданству Канады (IRCC). На нем будет изображен герб королевы, поскольку паспорт был создан до того, как король утвердил новую версию.

Новые функции включают личную информацию, выгравированную лазером, а не напечатанную чернилами на странице данных из поликарбоната, дизайн, который имеет сильные компоненты для защиты от мошенничества.

Он также будет включать Kinegram поверх основной фотографии, индивидуальное прозрачное окно с дополнительным изображением владельца паспорта, сменное лазерное изображение и функцию термочувствительных чернил, сообщает IRCC.

Новый паспорт Канады начнет выдаваться в конце лета, и позволит гражданам продлевать свой проездной документ онлайн.

Новая обложка будет иметь контуры кленового листа, а на страницах виз будут представлены сезонные рисунки, которые меняются в ультрафиолетовом свете.

Дополнение

Канадский паспорт занимает четвертое место в мире по показателю мобильности согласно Passport Index, наряду с семью другими странами, включая США, Австралию и Японию. Он занимает 26-е место в мире по своим визовым характеристикам, которые позволяют владельцам паспортов безвизовый въезд в 115 стран, при этом 51 страна разрешает визу по прибытии.

Объединенные Арабские Эмираты являются паспортом с самым высоким рейтингом в мире.