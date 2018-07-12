Канада поділяє переживання Трампа і України щодо російського газопроводу - ЗМІ

У Канаді " серйозно занепокоєні" через проект газопроводу "Північний потік-2", який виведе газ з Росії до Європи, заявила в середу міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.



Вона сказала, що обговорила цю проблему з українською стороною, яка виступає проти будівництва трубопроводу, який може надати Росії додаткові важелі впливу на європейські країни.



Раніше, на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп на полях саміту НАТО в Брюсселі, назвав Німеччину “в’язнем Росії” через проект трубопроводу “Північний потік-2”. Втім, назву російського газогону він вголос не озвучував.



Фріланд тут була конкретнішою, розказавши про побоювання Канади щодо проекту.



"Коли мова йде про "Північний потік", Канада має серйозні занепокоєння щодо цього проекту. Канада ясно заявила про це під час міжнародних переговорів з багатьма країнами", - сказала вона.



"Ми обговорили це з Україною. Таким чином, Канада з нашими партнерами чітко усвідомлює, що ми маємо проблеми з "Північним потоком-2", - зазначила міністр.



Фріланд наголосила також, що вона мала "хорошу розмову" з міністром закордонних справ Данії щодо трубопроводу, який є " проблемою, що дуже сильно зачіпає Данію".



Посол України в Канаді Андрій Шевченко, спілкуючись із виданням, також заявив, що "дуже задоволений" заявою Фріленд. Він наголосив, що протистояння трубопроводу є не лише в інтересах національної безпеки Канади, але й у її економічних інтересах.



За словами посла, Росія в минулому неодноразово перекривала доступ до енергії в якості важелів впливу на Європу, і ця тенденція продовжиться.



"Вони використовуватимуть це, щоб послабити Європейський Союз, розділити європейських союзників. І справа не лише в Україні", - сказав він.



Як повідомляв УНН, США можуть ввести санкції проти компаній, що працюють над "Північним потоком - 2".



