Канада разделяет переживания Трампа и Украины относительно российского газопровода - СМИ

В Канаде "серьезно обеспокоены" из-за проекта газопровода "Северный поток-2", который выведет газ из России в Европу, заявила в среду министр иностранных дел Канады Фриланд.



Она сказала, что обсудила эту проблему с украинской стороной, которая выступает против строительства трубопровода, который может предоставить России дополнительные рычаги влияния на европейские страны.



Ранее на встрече с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп на полях саммита НАТО в Брюсселе, назвал Германию "узником России" из-за проекта трубопровода "Северный поток-2". Впрочем, название российского газопровода он вслух не озвучивал.



Фриланд здесь была более конкретной, рассказав об опасениях Канады по проекту.



"Когда речь идет о "Северном потоке", Канада имеет серьезную обеспокоенность по этому проекту. Канада ясно заявила об этом во время международных переговоров со многими странами", - сказала она.



"Мы обсудили это с Украиной. Таким образом, Канада с нашими партнерами четко осознает, что у нас проблемы с "Северным потоком-2", - отметила министр.



Фриланд отметила также, что она имела "хорошую беседу" с министром иностранных дел Дании по трубопроводу, который является "проблемой, что очень сильно затрагивает Данию".



Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, общаясь с изданием, также заявил, что "очень доволен" заявлением Фриленд. Он отметил, что противостояние трубопроводу осуществляється не только в интересах национальной безопасности Канады, но и в ее экономических интересах.



По словам посла, Россия в прошлом неоднократно перекрывала доступ к энергии в качестве рычагов влияния на Европу, и эта тенденция продолжится.



"Они будут использовать это, чтобы ослабить Европейский Союз, разделить европейских союзников. И дело не только в Украине", - сказал он.



Как сообщал УНН, США могут ввести санкции против компаний, работающих над "Северным потоком - 2".



