Канада подала заявку на місце у Раді ООН з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Канада оголосила, що добиватиметься місця в Раді ООН з прав людини і відстоюватиме кілька цілей, включаючи гендерну рівність та екологічну справедливість. Про це заявила міністр закордонних справ Мелані Жолі на пресконференції в Оттаві, пише CBC, передає УНН.
Деталі
Канада претендує на місце у Раді з 2028 по 2030 рік за допомогою голосування, яке, ймовірно, відбудеться у 2026 році.
Жолі повідомила, що Канада є захисником прав людини у всьому світі й хоче просувати шість основних пріоритетів як член Ради з прав людини:
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- Просування рівності жінок і гомосексуалістів, а також репродуктивних прав;
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- Підтримати тих, хто є захисниками прав людини у всіх країнах;
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- Протидія тим, хто намагається підірвати права людини в Інтернеті;
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- Просування прав людини для груп корінних народів, у тому числі в Канаді;
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- Закликати до відповіді тих, хто входить до Ради ООН з прав людини, але робить протилежне своєму мандату і намагається придушити права людини.
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- Просування екологічних проблем та справедливості у всьому світі.
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Остання оцінка Канади, проведена у 2018 році, показала, що Оттава не виконує своїх власних зобов'язань у галузі прав людини, таких як усунення нерівності в системі кримінального правосуддя та надання рівноправних послуг корінним народам. Оттава також не підписала глобальної конвенції проти тортур.
Доповнення
Такі групи, як Human Rights Watch, критикували Раду ООН з прав людини за «обрання до своїх лав серйозних порушників прав, таких як Камерун, Еритрея та Об'єднані Арабські Емірати».
росія залишила орган, що базується в Женеві, після того, як члени ООН проголосували за припинення її членства незабаром після повномасштабного вторгнення москви в Україну.
У 2020 році уряд Трюдо програв заявку на членство в Раді Безпеки ООН після багаторічного прагнення повернутися до цього органу.
Востаннє Канада засідала у Раді з прав людини з 2006 до 2009 року.