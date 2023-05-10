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Канада подала заявку на місце у Раді ООН з прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Канада оголосила, що добиватиметься місця в Раді ООН з прав людини і відстоюватиме кілька цілей, включаючи гендерну рівність та екологічну справедливість. Про це заявила міністр закордонних справ Мелані Жолі на пресконференції в Оттаві, пише CBC, передає УНН.

Деталі

Канада претендує на місце у Раді з 2028 по 2030 рік за допомогою голосування, яке, ймовірно, відбудеться у 2026 році.

Жолі повідомила, що Канада є захисником прав людини у всьому світі й хоче просувати шість основних пріоритетів як член Ради з прав людини:

  • Просування рівності жінок і гомосексуалістів, а також репродуктивних прав;
  • Підтримати тих, хто є захисниками прав людини у всіх країнах;
  • Протидія тим, хто намагається підірвати права людини в Інтернеті;
  • Просування прав людини для груп корінних народів, у тому числі в Канаді;
  • Закликати до відповіді тих, хто входить до Ради ООН з прав людини, але робить протилежне своєму мандату і намагається придушити права людини.
  • Просування екологічних проблем та справедливості у всьому світі.

Остання оцінка Канади, проведена у 2018 році, показала, що Оттава не виконує своїх власних зобов'язань у галузі прав людини, таких як усунення нерівності в системі кримінального правосуддя та надання рівноправних послуг корінним народам. Оттава також не підписала глобальної конвенції проти тортур.

Доповнення

Такі групи, як Human Rights Watch, критикували Раду ООН з прав людини за «обрання до своїх лав серйозних порушників прав, таких як Камерун, Еритрея та Об'єднані Арабські Емірати».

росія залишила орган, що базується в Женеві, після того, як члени ООН проголосували за припинення її членства незабаром після повномасштабного вторгнення москви в Україну.

У 2020 році уряд Трюдо програв заявку на членство в Раді Безпеки ООН після багаторічного прагнення повернутися до цього органу.

Востаннє Канада засідала у Раді з прав людини з 2006 до 2009 року.

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