Канада подала заявку на место в Совете ООН по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Канада объявила, что будет добиваться места в Совете ООН по правам человека и отстаивать несколько целей, включая гендерное равенство и экологическую справедливость. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли на пресс-конференции в Оттаве, пишет CBC, передает УНН.
Детали
Канада претендует на место в Совете с 2028 по 2030 год посредством голосования, которое, вероятно, состоится в 2026 году.
Жоли сообщила, что Канада является защитником прав человека во всем мире и хочет продвигать шесть основных приоритетов как член Совета по правам человека:
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- Продвижение равенства женщин и гомосексуалистов, а также репродуктивных прав;
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- Поддержать тех, кто является защитниками прав человека во всех странах;
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- Противодействие тем, кто пытается подорвать права человека в Интернете;
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- Продвижение прав человека для групп коренных народов, в том числе в Канаде;
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- Призывать к ответу тех, кто входит в Совет ООН по правам человека, но делает противоположное своему мандату и пытается подавить права человека.
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- Продвижение экологических проблем и справедливости во всем мире.
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Последняя оценка Канады, проведенная в 2018 году, показала, что Оттава не выполняет свои собственные обязательства в области прав человека, такие как устранение неравенства в системе уголовного правосудия и предоставление равных услуг коренным народам. Оттава также не подписала глобальную конвенцию против пыток.
Дополнение
Такие группы, как Human Rights Watch, критиковали Совет ООН по правам человека за «избрание в свои ряды таких серьезных нарушителей прав, как Камерун, Эритрея и Объединенные Арабские Эмираты».
россия покинула базирующийся в Женеве орган после того, как члены ООН проголосовали за прекращение ее членства вскоре после полномасштабного вторжения москвы в Украину.
В 2020 году правительство Трюдо проиграло заявку на членство в Совете Безопасности ООН после многолетнего стремления вернуться в этот орган.
В последний раз Канада заседала в Совете по правам человека с 2006 по 2009 год.