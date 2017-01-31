Канада передасть Україні 27 тонн медичної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Організація Суспільна служба українців Канади передасть Україні 27 тонн медичної допомоги. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук, передає УНН.
“Роман Савицький (Суспільна служба укрaїнців Канади) передає 27 тонн медичної допомоги 5 лікарням України”, — повідомив посол.
Роман Савицький (Суспільна Служба Укрaїнців #Канада) передає 27 тонн медичної допомоги @Rotary 5 лікарням #україна pic.twitter.com/pt5vx8rLlU— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 31 січня 2017 р.
Нагадаємо, до Києва прибули 10 автомобілів швидкої допомоги, які Канада передала для медичних закладів України.
Як повідомляв УНН, цього року на медичне забезпечення ЗСУ планують виділити більше 350 млн грн.