Канада передаст Украине 27 тонн медицинской помощи

"Роман Савицкий (Общественная служба укрaинцев Канады) передает 27 тонн медицинской помощи 5 больницам Украины", - сообщил посол.

Роман Савицкий (Общественная Служба Укрaинцев #Канада ) передает 27 тонн медицинской помощи @Rotary 5 больницам #Украина pic.twitter.com/pt5vx8rLlU

Напомним, в Киев прибыли 10 автомобилей скорой помощи, которые Канада передала для медицинских учреждений Украины.

Как сообщал УНН, в этом году на медицинское обеспечение ВСУ планируется выделить более 350 млн грн.