Канада передаст Украине 27 тонн медицинской помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Организация Общественная служба украинцев Канады передаст Украине 27 тонн медицинской помощи. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук, передает УНН.
"Роман Савицкий (Общественная служба укрaинцев Канады) передает 27 тонн медицинской помощи 5 больницам Украины", - сообщил посол.
Роман Савицкий (Общественная Служба Укрaинцев #Канада ) передает 27 тонн медицинской помощи @Rotary 5 больницам #Украина pic.twitter.com/pt5vx8rLlU- Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 31 января 2017 г.
Напомним, в Киев прибыли 10 автомобилей скорой помощи, которые Канада передала для медицинских учреждений Украины.
Как сообщал УНН, в этом году на медицинское обеспечение ВСУ планируется выделить более 350 млн грн.