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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада передаст Украине 27 тонн медицинской помощи

Канада передаст Украине 27 тонн медицинской помощи

Киев • УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Организация Общественная служба украинцев Канады передаст Украине 27 тонн медицинской помощи. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук, передает УНН.

"Роман Савицкий (Общественная служба укрaинцев Канады) передает 27 тонн медицинской помощи 5 больницам Украины", - сообщил посол.

Роман Савицкий (Общественная Служба Укрaинцев #Канада ) передает 27 тонн медицинской помощи @Rotary 5 больницам #Украина pic.twitter.com/pt5vx8rLlU

- Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 31 января 2017 г.

Напомним, в Киев прибыли 10 автомобилей скорой помощи, которые Канада передала для медицинских учреждений Украины.

Как сообщал УНН, в этом году на медицинское обеспечение ВСУ планируется выделить более 350 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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