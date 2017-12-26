Канада оголосила персонами нон грата двох венесуельських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Канада оголосила персонами нон грата посла і тимчасового повіреного Венесуели. Про це заявила міністр закордонних справ країни Христя Фріланд, передає УНН з посиланням на Reuters.
Глава канадського МЗС зазначила, що раніше відкликаного посла Венесуели більше не пустять у Канаду, а повіреного у справах Венесуели оголошують персоною нон грата.
“Канадці не будуть мовчки дивитися, як уряд Венесуели позбавляє своїх громадян їхніх засадничих демократичних прав і прав людини, а також доступу до базової гуманітарної допомоги”, — додала вона.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, посол Бразилії у Венесуелі та повірений у справах Канади також були оголошені персонами нон ґрата рішенням Національних установчих зборів Венесуели.