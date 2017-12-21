Канада надасть близько 8 млн дол. на допомогу Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Канада виділить більше 7,5 млн доларів на допомогу Україні. Про це під час спільної прес-конференції із міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Хочу подякувати за ту добру звістку, яку Христя привезла — це виділення більше ніж 7,5 млн дуже важливої фінансової допомоги”, — сказав міністр.
Детальніше про допомогу розповіла голова МЗС Канади Христя Фріланд.
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“...ми оголосили про виділення майже 8 млн доларів на допомогу Донбасу. Ми дуже співчуваємо тим бідним людям, що досі страждають в тій важливій області України”, — зазначила вона.
Нагадаємо, у Брюсселі Україна та Євросоюз підписали угоду “Підтримка ЄС для сходу України”, яка передбачає надання Україні додаткового фінансування у 50 мільйонів євро на підтримку Луганських та Донецьких областей.