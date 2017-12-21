Канада предоставит около 8 млн долл. на помощь Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Канада выделит более 7,5 млн долларов на помощь Украине. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд сказал глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Хочу поблагодарить за ту добрую весть, которую Христя привезла, - это выделение более чем 7,5 млн очень важной финансовой помощи", - сказал министр.
Подробнее о помощи рассказала глава МИД Канады Фриланд.
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"... мы объявили о выделении почти 8 млн долларов на помощь Донбассу. Мы очень сочувствуем тем бедным людям, до сих пор страдают в той важной области Украины", - отметила она.
Напомним, в Брюсселе Украина и Евросоюз подписали соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которая предусматривает предоставление Украине дополнительного финансирования в 50 млн евро в поддержку Луганской и Донецкой областей.