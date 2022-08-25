Канада має намір передати Німеччині решту газових турбін для "Північний потік-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що її країна має намір повернути п'ять газових турбін для газогону "Північний потік-1". Про це повідомляє УНН з посиланням на канадський телеканал CBC.
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"Це рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, чого прохала від нас Німеччина", - заявила Жолі.
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Уряд Канади у липні зробив виключення, щоб санкції не поширювались на газові турбіни. Зокрема, відповідне рішення ухвалене з метою повернення шести турбін, які проходили технічне обслуговування у Монреалі, до Німеччини для подальшої передачі російській державній компанії "Газпром", який керує газопроводом "Північний потік-1" для постачання газу.
Раніше одна турбіна вже була повернута до Німеччини, але "Газпром" відмовився приймати її, посилаючись на технічні питання, і наголошуючи, що хоче бачити документацію, яка свідчитиме, що турбіни не підпадають під санкції Заходу.
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"Канада не хоче надавати будь-яких виправдань путіну, щоб він продовжував використовувати постачання енергоресурсів до Європи як зброю", – заявила Жолі.
Нагадаємо
Згідно з даними, опублікованими європейськими операторами ПСГ, газові сховища Німеччини за вихідні заповнили до показника у понад 80%.