Канада намерена передать Германии остальные газовые турбины для "Северный поток-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что ее страна намерена вернуть пять газовых турбин для газопровода "Северный поток-1". Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадский телеканал CBC.
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"Это решение, которое мы приняли. Это именно то, чего просила у нас Германия", - заявила Жоли.
Детали
Правительство Канады в июле сделало исключение, чтобы санкции не распространялись на газовые турбины. В частности, соответствующее решение принято с целью возвращения шести турбин, проходивших техническое обслуживание в Монреале, в Германию для последующей передачи российской государственной компании "Газпром", управляющей газопроводом "Северный поток-1" для поставки газа.
Ранее одна турбина уже была возвращена в Германию, но "Газпром" отказался принимать ее, ссылаясь на технические вопросы, и отмечая, что хочет видеть документацию, свидетельствующую, что турбины не подпадают под санкции Запада.
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"Канада не хочет предоставлять каких-либо оправданий путину, чтобы он продолжал использовать поставки энергоресурсов в Европу как оружие", – заявила Жоли.
Напомним
Согласно данным, опубликованным европейскими операторами ПХГ, газовые хранилища Германии за выходные заполнили до показателя более чем в 80%.