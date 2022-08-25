Канада намерена передать Германии остальные газовые турбины для "Северный поток-1"

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"Это решение, которое мы приняли. Это именно то, чего просила у нас Германия", - заявила Жоли.

Детали

Правительство Канады в июле сделало исключение, чтобы санкции не распространялись на газовые турбины. В частности, соответствующее решение принято с целью возвращения шести турбин, проходивших техническое обслуживание в Монреале, в Германию для последующей передачи российской государственной компании "Газпром", управляющей газопроводом "Северный поток-1" для поставки газа.

Ранее одна турбина уже была возвращена в Германию, но "Газпром" отказался принимать ее, ссылаясь на технические вопросы, и отмечая, что хочет видеть документацию, свидетельствующую, что турбины не подпадают под санкции Запада.

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"Канада не хочет предоставлять каких-либо оправданий путину, чтобы он продолжал использовать поставки энергоресурсов в Европу как оружие", – заявила Жоли.

Напомним

Согласно данным, опубликованным европейскими операторами ПХГ, газовые хранилища Германии за выходные заполнили до показателя более чем в 80%.