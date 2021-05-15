Канада і США почали переговори про відкриття кордону - ЗМІ

Деталі

Кордон між країнами закритий з березня 2020 року через пандемію коронавірусу.

Джерела, що говорять про обговорення, уточнюють, що одне з ключових питань стосується того, чи вводити менш жорсткі правила для щеплених від COVID-19. При цьому четверте джерело Bloomberg поставило під сумнів інформацію про обговорення, адже, за його словами, політика Канади в цьому питання не змінилася.

Уряд Канади щомісяця проводять наради з фахівцями в галузі охорони здоров'я, заявив Bloomberg Джеймс Кадмор, директор зі зв'язків з громадськістю міністра громадської безпеки Канади Білла Блера. За підсумками цих нарад "формується розуміння, які зміни існуючих заходів на кордонах потрібні для захисту населення від COVID-19".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителі Канади їздять вакцинуватися у США

Що було раніше

Канадсько-американський кордон закрився опівночі 21 березня 2020 року по часу Оттави, була введена заборона на всі необов'язкові пересування громадян двох країн, зокрема заборонені туристичні поїздки.

Як повідомив тоді прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, ці обмеження триватимуть доти, поки сторони не будуть впевнені в безпеці звичного режиму переміщення громадян через кордон. Термін дії нинішньої угоди між Канадою і США розрахований до 21 травня 2021 року.