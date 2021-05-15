Канада і США почали переговори про відкриття кордону - ЗМІ

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 14469 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 53744 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 139398 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 175729 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 157968 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 158249 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 108803 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88039 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 208235 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89527 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.9м/с
75%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 91888 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 32901 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 45773 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 54793 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 71464 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 175368 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 208272 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 299875 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 464679 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 448691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15179 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 39944 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 44926 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45069 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 45707 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Канада і США почали переговори про відкриття кордону - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27683 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Високопоставлені чиновники в уряді Канади почали формальні обговорення про відкриття кордону з США, повідомляє Bloomberg з посиланням на три обізнані джерела, передає УНН.

Канада і США почали переговори про відкриття кордону - ЗМІ

Деталі

Кордон між країнами закритий з березня 2020 року через пандемію коронавірусу.

Джерела, що говорять про обговорення, уточнюють, що одне з ключових питань стосується того, чи вводити менш жорсткі правила для щеплених від COVID-19. При цьому четверте джерело Bloomberg поставило під сумнів інформацію про обговорення, адже, за його словами, політика Канади в цьому питання не змінилася.

Уряд Канади щомісяця проводять наради з фахівцями в галузі охорони здоров'я, заявив Bloomberg Джеймс Кадмор, директор зі зв'язків з громадськістю міністра громадської безпеки Канади Білла Блера. За підсумками цих нарад "формується розуміння, які зміни існуючих заходів на кордонах потрібні для захисту населення від COVID-19".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителі Канади їздять вакцинуватися у США

Що було раніше

Канадсько-американський кордон закрився опівночі 21 березня 2020 року по часу Оттави, була введена заборона на всі необов'язкові пересування громадян двох країн, зокрема заборонені туристичні поїздки.

Як повідомив тоді прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, ці обмеження триватимуть доти, поки сторони не будуть впевнені в безпеці звичного режиму переміщення громадян через кордон. Термін дії нинішньої угоди між Канадою і США розрахований до 21 травня 2021 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36