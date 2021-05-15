Канада і США почали переговори про відкриття кордону - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Високопоставлені чиновники в уряді Канади почали формальні обговорення про відкриття кордону з США, повідомляє Bloomberg з посиланням на три обізнані джерела, передає УНН.
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Кордон між країнами закритий з березня 2020 року через пандемію коронавірусу.
Джерела, що говорять про обговорення, уточнюють, що одне з ключових питань стосується того, чи вводити менш жорсткі правила для щеплених від COVID-19. При цьому четверте джерело Bloomberg поставило під сумнів інформацію про обговорення, адже, за його словами, політика Канади в цьому питання не змінилася.
Уряд Канади щомісяця проводять наради з фахівцями в галузі охорони здоров'я, заявив Bloomberg Джеймс Кадмор, директор зі зв'язків з громадськістю міністра громадської безпеки Канади Білла Блера. За підсумками цих нарад "формується розуміння, які зміни існуючих заходів на кордонах потрібні для захисту населення від COVID-19".
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Що було раніше
Канадсько-американський кордон закрився опівночі 21 березня 2020 року по часу Оттави, була введена заборона на всі необов'язкові пересування громадян двох країн, зокрема заборонені туристичні поїздки.
Як повідомив тоді прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, ці обмеження триватимуть доти, поки сторони не будуть впевнені в безпеці звичного режиму переміщення громадян через кордон. Термін дії нинішньої угоди між Канадою і США розрахований до 21 травня 2021 року.