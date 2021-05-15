Канада и США начали переговоры об открытии границы - СМИ

Детали

Граница между странами закрыта с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Источники, что говорят об обсуждении, уточняют, что один из ключевых вопросов касается того, вводить ли менее жесткие правила для привитых от COVID-19. При этом четвертый источник Bloomberg поставил под сомнение информацию об обсуждении, так как, по его словам, политика Канады в этом вопросе не изменилась.

Правительство Каналы ежемесячно проводит совещания со специалистами в области здравоохранения, заявил Bloomberg Джеймс Кадмор, директор по связям с общественностью министра общественной безопасности Канады Билла Блэра. По итогам этих совещаний "формируется понимание, какие изменения существующих мер на границах нужны для защиты населения от COVID-19".

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Что было ранее

Канадско-американскую границу закрыли в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки.

Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения будут продолжаться до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 мая 2021 года.