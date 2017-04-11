Канада готова посилити санкції проти Росії на тлі сирійської кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розглядатиме питання про запровадження більш жорстких санкцій щодо Росії на тлі сирійської кризи, передає УНН із посиланням на Reuters.
За словами канадського прем’єра, міжнародні союзники повинні рухатися до досягнення миру і стабільності в Сирії без Башара Асада.
“Я думаю, що Росія повинна усвідомлювати свою відповідальність у зв’язку з кривавими діями режиму Асада минулого тижня, і тому ми завжди відкриті для співпраці з нашими друзями і союзниками, щоб відправляти чіткі повідомлення за допомогою санкцій та інших засобів щодо Росії”, — сказав Д.Трюдо.
Виступаючи перед журналістами у Франції, він зазначив, що Оттава вже запровадила жорсткі санкції проти Росії, та наголосив, що канадський уряд завжди готовий посилювати ці санкції у взаємодії з міжнародною спільнотою.
Як повідомляв УНН, у США не виключають можливості посилення санкцій проти Росії через Сирію. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пропонує країнам Заходу розробити “серйозні штрафні заходи” щодо РФ.