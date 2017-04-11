Канада готова посилити санкції проти Росії на тлі сирійської кризи

За словами канадського прем’єра, міжнародні союзники повинні рухатися до досягнення миру і стабільності в Сирії без Башара Асада.

“Я думаю, що Росія повинна усвідомлювати свою відповідальність у зв’язку з кривавими діями режиму Асада минулого тижня, і тому ми завжди відкриті для співпраці з нашими друзями і союзниками, щоб відправляти чіткі повідомлення за допомогою санкцій та інших засобів щодо Росії”, — сказав Д.Трюдо.

Виступаючи перед журналістами у Франції, він зазначив, що Оттава вже запровадила жорсткі санкції проти Росії, та наголосив, що канадський уряд завжди готовий посилювати ці санкції у взаємодії з міжнародною спільнотою.

Як повідомляв УНН, у США не виключають можливості посилення санкцій проти Росії через Сирію. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пропонує країнам Заходу розробити “серйозні штрафні заходи” щодо РФ.