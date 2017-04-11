Канада готова ужесточить санкции против России на фоне сирийского кризиса

По словам канадского премьера, международные союзники должны двигаться к достижению мира и стабильности в Сирии без Башара Асада.

“Я думаю, что Россия должна осознавать свою ответственность в связи с кровавыми действиями режима Асада на прошлой неделе, и поэтому мы всегда открыты для сотрудничества с нашими друзьями и союзниками, чтобы отправлять четкие сообщения с помощью санкций и других средств относительно России”, — сказал Д.Трюдо.

Выступая перед журналистами во Франции, он отметил, что Оттава уже ввела жесткие санкции против России, и отметил, что канадское правительство всегда готово усиливать эти санкции во взаимодействии с международным сообществом.

Как сообщал УНН, в США не исключают возможности усиления санкций против России из-за событий в Сирии. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предлагает странам Запада разработать “серьезные штрафные меры” в отношении РФ.