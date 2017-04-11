Канада готова ужесточить санкции против России на фоне сирийского кризиса

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46505 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103966 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159829 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118003 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117414 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113058 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104628 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107171 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103657 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154444 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Канада готова ужесточить санкции против России на фоне сирийского кризиса

Канада готова ужесточить санкции против России на фоне сирийского кризиса

Киев  •  УНН

 • 10336 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что будет рассматривать вопрос о введении более жестких санкций в отношении России на фоне сирийского кризиса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам канадского премьера, международные союзники должны двигаться к достижению мира и стабильности в Сирии без Башара Асада.

“Я думаю, что Россия должна осознавать свою ответственность в связи с кровавыми действиями режима Асада на прошлой неделе, и поэтому мы всегда открыты для сотрудничества с нашими друзьями и союзниками, чтобы отправлять четкие сообщения с помощью санкций и других средств относительно России”, — сказал Д.Трюдо.

Выступая перед журналистами во Франции, он отметил, что Оттава уже ввела жесткие санкции против России, и отметил, что канадское правительство всегда готово усиливать эти санкции во взаимодействии с международным сообществом.

Как сообщал УНН, в США не исключают возможности усиления санкций против России из-за событий в Сирии. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предлагает странам Запада разработать “серьезные штрафные меры” в отношении РФ.

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