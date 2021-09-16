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Камери фіксації порушень ПДР запрацюють в Одесі через два тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Камери автоматичної фіксації (КАФ) порушень правил дорожнього руху запрацюють через два тижні в Одесі. Їх використання схвалили депутати міськради на сесії, передає УНН.

Деталі

На першому етапі тестування системи будуть працювати дев'ять камер. Сім з них у Суворовському районі, по одній в Приморському і Київському. Камери фіксуватимуть не лише перевищення швидкості, а й інші порушення, наприклад, виїзд на перехрестя, коли це вже заборонено.

За даними патрульної поліції України, за 8 місяців 2021 року в Одеській області сталося 10 784 ДТП. Приблизно у 10% випадків ці ДТП закінчувалися травмами або загибеллю їх учасників: загинули 95 осіб, а понад 1000 - отримали травми.

Як повідомив глава міського департаменту транспорту Артем Сидоренко, локації для установки камер вибирали одеські і київські співробітники департаменту патрульної поліції. До уваги брали карту концентрації ДТП та фізичну можливість в тому чи іншому місці поставити КАФ. Камери здатні фіксувати найрізноманітніші порушення ПДР, але поки їх завданням буде пошук гонщиків і, можливо, автолюбителів, які їздять по виділених смугах для громадського транспорту. Фото і відеоматеріали з одеських камер будуть розглядати не в Одесі, а в департаменті патрульної поліції в Києві.

Українські Національні Новини

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