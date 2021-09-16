Камеры фиксации нарушений ПДД заработают в Одессе через две недели
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Камеры автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения заработают через две недели в Одессе. Их использование одобрили депутаты горсовета на сессии, передает УНН.
Детали
На первом этапе тестирования системы будут работать девять камер. Семь из них в Суворовском районе, по одной в Приморском и Киевском. Камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения, например, выезд на перекресток, когда это уже запрещено.
По данным патрульной полиции Украины, за 8 месяцев 2021 года в Одесской области произошло 10 784 ДТП. Примерно в 10% случаев эти ДТП заканчивались травмами или гибелью их участников: погибли 95 человек, а более 1000 — получили травмы.
Как сообщил глава городского департамента транспорта Артем Сидоренко, локации для установки камер выбирали одесские и киевские сотрудники департамента патрульной полиции. В учет брали карту концентрации ДТП и физическую возможность в том или ином месте поставить КАФ. Камеры способны фиксировать самые разные нарушения ПДД, но пока их задачей будет поиск гонщиков и, возможно, автолюбителей, которые ездят по выделенным полосам для общественного транспорта. Фото и видеоматериалы с одесских камер будут рассматривать не в Одессе, а в департаменте патрульной полиции в Киеве.