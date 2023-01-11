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The New York Times

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Каліфорнійський шторм може стати першою в США катастрофою на мільярд доларів

Київ • УНН

 • 610793 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Сильні шторми продовжують обрушуватися на Каліфорнію, а експерт із клімату попередив, що витрати штату можуть перевищити 1 мільярд доларів. Про це пише LA Times, передає УНН.

Каліфорнійський шторм може стати першою в США катастрофою на мільярд доларів

Деталі

Загальна сума відображає «фізичні збитки будинкам, підприємствам та муніципальній власності», - сказав Адам Сміт, прикладний кліматолог та експерт зі стихійних лих із Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

Сміт є провідним дослідником у звіті NOAA «Погода та кліматичні лиха на мільярд доларів США», в якому перераховано 18 таких лих з 2022 року. Він має підстави вважати, що атмосферна річка, що викликає шторми в Каліфорнії, може приєднатися до цьогорічного списку.

«Очевидно, що після кількох тижнів атмосферних річок, - сказав Сміт, - я би не здивувався, якби це була перша подія на мільярд доларів у 2023 році».

За словами Сміта, інші великі витрати можуть включати втрату продуктивності для окремих осіб та підприємств через евакуацію, збитки сільському господарству від повені та пошкодження човнів та пірсів уздовж узбережжя.

Він зазначив, що вартість, що часто не береться до уваги, пов'язана зі стихійними лихами, - це шкода громадській інфраструктурі. За його словами, збитки, завдані дорогам, мостам, дамбам та електричним системам, буде підраховано NOAA, але громадськість проігнорує їх, оскільки вони оцінюють свої особисті втрати. У 2017 році збитки, завдані зимовим штормом дорогам, мостам та автомагістралям Каліфорнії, склали понад 860 мільйонів доларів.

Що стосується 2022 року, ось деякі основні моменти зі звіту NOAA:

  • Катастрофи вартістю мільярд доларів коштували країні 165 мільярдів доларів минулого року порівняно зі 155,3 мільярдами доларів 2021 року. Цифри скориговані з урахуванням інфляції.
  • Єдиними роками, які були дорожчими за 2022 рік, були 2017 і 2005 роки.
  • Каліфорнія потрапила до списку на мільярд доларів через посуху та аномальну спеку, яка з 22,2 мільярда доларів стала другим найдорожчим лихом року в країні.
  • З 2017 до 2021 року між катастрофами на мільярди доларів у середньому було лише 18 днів. У 1980-х розрив становив 82 дні.

«Короткі інтервали часу між стихійними лихами часто означають менше часу та ресурсів, доступних для реагування, відновлення та підготовки до майбутніх подій», - йдеться у звіті.

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