Калифорнийский шторм может стать первой в США катастрофой на миллиард долларов

Детали

Общая сумма отражает «физический ущерб домам, предприятиям и муниципальной собственности», - сказал Адам Смит, прикладной климатолог и эксперт по стихийным бедствиям из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Смит является ведущим исследователем в отчете NOAA «Погода и климатические бедствия на миллиард долларов США», в котором перечислены 18 таких бедствий с 2022 года. У него есть основания полагать, что атмосферная река, вызывающая штормы в Калифорнии, может присоединиться к списку этого года.

«Очевидно, что после нескольких недель атмосферных рек, - сказал Смит, - я бы не удивился, если бы это было первое событие на миллиард долларов в 2023 году».

По словам Смита, другие крупные расходы могут включать потерю производительности для отдельных лиц и предприятий из-за эвакуации, ущерб сельскому хозяйству от наводнения и повреждение лодок и пирсов вдоль побережья.

Он отметил, что часто упускаемая из виду стоимость, связанная со стихийными бедствиями, - это ущерб общественной инфраструктуре. По его словам, ущерб, нанесенный дорогам, мостам, дамбам и электрическим системам, будет подсчитан NOAA, но общественность проигнорирует их, поскольку они оценивают свои личные потери. В 2017 году ущерб, нанесенный зимним штормом дорогам, мостам и автомагистралям Калифорнии, составил более 860 миллионов долларов.

Что касается 2022 года, вот некоторые основные моменты из отчета NOAA:



Катастрофы стоимостью в миллиард долларов стоили стране 165 миллиардов долларов в прошлом году по сравнению со 155,3 миллиарда долларов в 2021 году. Цифры скорректированы с учетом инфляции.



Единственными годами, которые были дороже 2022 года, были 2017 и 2005 годы.



Калифорния попала в список на миллиард долларов из-за засухи и аномальной жары, которая с 22,2 миллиарда долларов стала вторым самым дорогим бедствием года в стране.



С 2017 по 2021 год между катастрофами на миллиарды долларов в среднем было всего 18 дней. В 1980-х разрыв составлял 82 дня.



«Короткие интервалы времени между стихийными бедствиями часто означают меньше времени и ресурсов, доступных для реагирования, восстановления и подготовки к будущим событиям», - говорится в отчете.