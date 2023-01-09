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Каліфорнія готується до нових штормів та можливих повеней

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Каліфорнія у США в неділю знову постраждала від негоди - з грозами, снігом і руйнівними вітрами, які пронеслися північною частиною штату, що передувало ще одній серії штормів, які насуваються, і підвищуючи ймовірність затоплення доріг, підйому річок і зсувів ґрунту після кількох днів дощу, пише УНН з посиланням на AP.

Каліфорнія готується до нових штормів та можливих повеней

Деталі

Національна метеорологічна служба США попередила про "безперервний парад атмосферних річок" - потоків дуже вологого повітря, що можуть провокувати дуже сильні дощі та снігопади.

За даними влади Сакраменто, у столиці штату понад 60 000 клієнтів все ще залишалися без електрики в неділю ввечері – порівняно з більш ніж 350 000 раніше – після того, як пориви вітру зі швидкістю 97 км/год повалили дерева на лінії електропередачі.

Губернатор Гевін Ньюсом сказав, що 12 людей загинули внаслідок негоди за останні 10 днів, і попередив, що шторми на цьому тижні можуть бути ще небезпечнішими. Він закликав людей залишатися вдома.

В офісі метеорологічної служби в Сакраменто заявили, що регіон має готуватися до того, що чергова "атмосферна річка" вийде на берег наприкінці неділі та на початку понеділка.

Доповнення

Каліфорнійський шторм перед вихідними вбив шістьох людей та залишив тисячі без електрики. 

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