Каліфорнійський шторм вбив шістьох людей та залишив тисячі без електрики. Насувається ще одна "атмосферна річка"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Комунальні служби у північній Каліфорнії працюють над відновленням подачі електроенергії до десятків тисяч будинків після двох днів сильних вітрів та злив, навіть коли регіон готується до чергового натиску штормової погоди, що наближається цими вихідними. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Очікується, що сильні зливи та поривчасті вітри охоплять північно-західну Каліфорнію пізно ввечері в п'ятницю і поширяться на південь у район затоки Сан-Франциско та центральне узбережжя протягом суботи та неділі, повідомила Національна метеорологічна служба (NWS). Прогнозується, що Південний Орегон також постраждає.
Наступний шторм — ще одна «атмосферна річка» щільної вологи, що тече з Тихого океану, — ймовірно, виллє ще десятки сантиметрів дощу на регіон, уже насичений водою через неодноразові зливи з кінця грудня, відновлюючи ризики раптових повеней, йдеться в повідомленні NWS.
На додаток до проливних дощів очікується, що за вихідні випаде до 60 см снігу на височинах Сьєрри.
Новий прогноз послідував за потужним тихоокеанським штормом, який протягом двох днів викликав ураганні пориви вітру, бурхливий прибій, зливи і сильний снігопад по всій Каліфорнії. Найбільше постраждала північна частина штату.
За даними сервісу Poweroutages.us, станом на ранок п'ятниці близько 60 000 будинків і підприємств у кількох округах північної Каліфорнії залишилися без електрики через погодні умови.
Вітри виривали з коренем дерева, які вже ослаблені тривалою посухою і погано закріплені в просоченому дощем грунті, зриваючи з собою лінії електропередач і блокуючи дороги по всьому регіону. Рух дорогами також був порушений раптовими повенями та каменепадами.
Сильний прибій і стік від проливних дощів затопили кілька кварталів у приморському місті Санта-Крус, а сильні хвилі розірвали дерев'яні пірси в сусідньому місті Капітолу і прилеглому державному пляжі Сікліфф.
Дводенний шторм був викликаний величезним атмосферним потоком вологи з тропічної частини Тихого океану і системою низького тиску ураганного масштабу, відомою як "бомбовий циклон". Це третя і найпотужніша атмосферна річка, що обрушилася на Каліфорнію з початку минулого тижня.
Щонайменше шестеро людей загинули, у тому числі малюк, убитий деревом, що впало, розчавивши пересувний будинок у північній Каліфорнії.