Каліфорнійський шторм вбив шістьох людей та залишив тисячі без електрики. Насувається ще одна "атмосферна річка"

КИЇВ. 7 січня. УНН. Комунальні служби у північній Каліфорнії працюють над відновленням подачі електроенергії до десятків тисяч будинків після двох днів сильних вітрів та злив, навіть коли регіон готується до чергового натиску штормової погоди, що наближається цими вихідними. Про це пише Reuters, передає УНН.