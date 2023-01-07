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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Калифорнийский шторм убил шесть человек и оставил тысячи без электричества. Надвигается еще одна "атмосферная река"

Киев • УНН

 • 904862 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Коммунальные службы в северной Калифорнии работают над восстановлением подачи электроэнергии в десятки тысяч домов после двух дней сильных ветров и ливней, даже когда регион готовится к очередному натиску штормовой погоды, приближающейся в эти выходные. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Калифорнийский шторм убил шесть человек и оставил тысячи без электричества. Надвигается еще одна "атмосферная река"

Детали

Ожидается, что сильные ливни и порывистые ветры охватят северо-западную Калифорнию поздно вечером в пятницу и распространятся на юг в район залива Сан-Франциско и центральное побережье в течение субботы и воскресенья, сообщила Национальная метеорологическая служба (NWS). Прогнозируется, что Южный Орегон также пострадает.

Следующий шторм — еще одна «атмосферная река» плотной влаги, текущая из Тихого океана, — вероятно, выльет еще десятки сантиметров дождя на регион, уже насыщенный водой из-за неоднократных ливней с конца декабря, восстанавливая риски внезапных наводнений, говорится в сообщении NWS.

В дополнение к проливным дождям ожидается, что за выходные выпадет до 60 см снега на возвышенностях Сьерры.

Новый прогноз последовал за мощным тихоокеанским штормом, который в течение двух дней вызвал ураганные порывы ветра, бурный прибой, ливни и сильный снегопад по всей Калифорнии. Больше всего пострадала северная часть штата.

По данным сервиса Poweroutages.us, по состоянию на утро пятницы около 60 000 домов и предприятий в нескольких округах северной Калифорнии остались без электричества из-за погодных условий.

Ветры вырывали с корнем деревья, которые уже ослаблены длительной засухой и плохо закреплены в пропитанной дождем почве, срывая с собой линии электропередач и блокируя дороги по всему региону. Движение по дорогам также было нарушено внезапными наводнениями и камнепадами.

Сильный прибой и сток от проливных дождей затопили несколько кварталов в приморском городе Санта-Крус, а сильные волны разорвали деревянные пирсы в соседнем городе Капитолу и близлежащем государственном пляже Сиклифф.

Двухдневный шторм был вызван огромным атмосферным потоком влаги из тропической части Тихого океана и системой низкого давления ураганного масштаба, известной как "бомбовый циклон". Это третья и самая мощная атмосферная река, обрушившаяся на Калифорнию с начала прошлой недели.

По меньшей мере шесть человек погибли, в том числе малыш, убитый упавшим деревом, раздавившим передвижной дом в северной Калифорнии.

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