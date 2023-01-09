Калифорния готовится к новым штормам и возможным наводнениям

Детали

Национальная метеорологическая служба США предупредила о "непрерывном параде атмосферных рек" - потоков очень влажного воздуха, которые могут провоцировать очень сильные дожди и снегопады.

По данным властей Сакраменто, в столице штата более 60 000 клиентов все еще оставались без электричества в воскресенье вечером – по сравнению с более чем 350 000 ранее – после того, как порывы ветра со скоростью 97 км/ч повалили деревья на линии электропередачи.

Губернатор Гэвин Ньюсом сказал, что 12 человек погибли в результате непогоды за последние 10 дней, и предупредил, что штормы на этой неделе могут быть еще более опасными. Он призвал людей оставаться дома.

В офисе метеорологической службы в Сакраменто заявили, что регион должен готовиться к тому, что очередная "атмосферная река" выйдет на берег в конце воскресенья и в начале понедельника.

Дополнение

Калифорнийский шторм перед выходными убил шесть человек и оставил тысячи без электричества.