Кафе "мінували" на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вчора, 25 листопада, о 16:50 невідома особа чоловічої статі з мобільного телефону, на телефон чергового Старосамбірського відділення національної поліції повідомила про замінування кафе у м.Старий Самбір. Про це УНН повідомляє із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Вимог, виконання яких могло би відвернути вибух, не висувалось.
На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Старий Самбір у складі 18 осіб та 5 од. техніки.
Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Спеціалістами вибухово-технічного відділу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при головному управлінні національної поліції у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщень кафе та прилеглої території (на час обстеження з приміщень кафе було виведено 6 працівників, відвідувачів на той момент у кафе не було). Пошукові роботи завершені о 20:15, вибухового пристрою не виявлено.
Проводяться заходи зі встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.