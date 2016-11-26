Кафе "минировали" во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вчера, 25 ноября, в 16:50 неизвестное лицо мужского пола с мобильного телефона, на телефон дежурного Старосамборского отделения национальной полиции сообщило о заминировании кафе в г. Старый Самбор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось.
На месте происшествия работали основные подразделения сил ЦЗ области и города Старый Самбор в составе 18 человек и 5 ед. техники.
Место происшествия было ограждено, выставлена охрана и прекращен доступ посторонних лиц. Специалистами взрыво-технического отдела научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении национальной полиции во Львовской области вместе с кинологом проведено обследование помещений кафе и прилегающей территории (на время обследования из помещений кафе было выведено 6 работников, посетителей на тот момент в кафе не было). Поисковые работы завершены в 20:15, взрывное устройство не обнаружено.
Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании.