Кафе "минировали" во Львовской области

Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось.

На месте происшествия работали основные подразделения сил ЦЗ области и города Старый Самбор в составе 18 человек и 5 ед. техники.

Место происшествия было ограждено, выставлена ​​охрана и прекращен доступ посторонних лиц. Специалистами взрыво-технического отдела научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении национальной полиции во Львовской области вместе с кинологом проведено обследование помещений кафе и прилегающей территории (на время обследования из помещений кафе было выведено 6 работников, посетителей на тот момент в кафе не было). Поисковые работы завершены в 20:15, взрывное устройство не обнаружено.

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании.