Кадрові перестановки: призначено т.в.о першого заступника голови ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Відповідно до рішення Кабміну начальника ГУ ДСНС України у Черкаській області Андрія Даника було призначено на посаду т.в.о першого заступника Голови ДСНС, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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“Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича”, - йдеться у повідомлені ДСНС.
Також відомо, що до цього Даник обіймав посаду начальника ГУ ДСНС України у Черкаській області.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що уряд вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС України, виконувати обов'язки голови служби буде заступник Володимир Демчук.