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Кадрові перестановки: призначено т.в.о першого заступника голови ДСНС

Кадрові перестановки: призначено т.в.о першого заступника голови ДСНС

Київ • УНН

 • 405690 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Відповідно до рішення Кабміну начальника ГУ ДСНС України у Черкаській області Андрія Даника було призначено на посаду т.в.о першого заступника Голови ДСНС, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Цитата

“Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича”, - йдеться у повідомлені ДСНС.

Також відомо, що до цього Даник обіймав посаду начальника ГУ ДСНС України у Черкаській області.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що уряд вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС України, виконувати обов'язки голови служби буде заступник Володимир Демчук. 

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