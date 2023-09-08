Кадровые перестановки: назначен в.и.о. первого заместителя председателя ГСЧС

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“В соответствии с решением Кабинета Министров Украины временно возложено исполнение обязанностей первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Также известно, что до этого Даник занимал должность начальника ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.

Напомним

Ранее сообщалось, что правительство решило уволить Сергея Крука с должности главы ГСЧС Украины, исполнять обязанности главы службы будет заместитель Владимир Демчук.