Кадровые перестановки: назначен в.и.о. первого заместителя председателя ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В соответствии с решением Кабмина начальник ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Андрей Даник был назначен на должность в.и.о. первого заместителя Главы ГСЧС, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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“В соответствии с решением Кабинета Министров Украины временно возложено исполнение обязанностей первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича”, - говорится в сообщении ГСЧС.
Также известно, что до этого Даник занимал должность начальника ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.
Напомним
Ранее сообщалось, что правительство решило уволить Сергея Крука с должности главы ГСЧС Украины, исполнять обязанности главы службы будет заместитель Владимир Демчук.