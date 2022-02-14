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Кадиров звернувся до Зеленського та українців: час клоунади добіг кінця

Кадиров звернувся до Зеленського та українців: час клоунади добіг кінця

Київ • УНН

 • 68922 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров закликав Президента України Володимира Зеленського до "виконання боргу" "щоб уникнути незворотних наслідків", а українцям повідомив, що вони і росіяни - "один народ", пише УНН з посиланням на Telegram-канал Кадирова.

Так, глава Чечні зазначив, що висловлене - його "особиста думка, скромна думка громадянина Росії".

Цитата

"У моєму зверненні є два посили до двох адресатів - до української влади і до українського народу. Пан Зеленський! Час клоунади підійшов до кінця. Настала година виконання боргу перед власним народом, щоб уникнути незворотних наслідків", - пише Кадиров.

Деталі

Так, на думку чеченського лідера, у Зеленського "сьогодні як ніколи виникла необхідність виконання Мінських угод". Причому про їх виконання Росією він замовчує.

"Ви, як гарант Конституції і безпеки свого народу і держави, просто зобов'язані зробити все від Вас залежне для уникнення кровопролиття і встановлення миру", - говорить Кадиров, при цьому заявляючи нібито Путін "не хоче війни".

Українцям глава Чеченської республіки повідомив що любить країну і український народ, при цьому далі він заявляє, що "росіяни і українці - один слов'янський народ із загальною історією, культурою і релігією".

Також він відмовляється вірити, що українці "вважають себе частиною так званого "західного світу" з усіма його виродженими "цінностями" і русофобською істерією".

Що було раніше

Як писав УНН, наприкінці минулого року Кадиров заяви впро готовність "вирішити питання" з "приєднанням" України до Росії чи Чечні.

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