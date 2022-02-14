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Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам: время клоунады подошло к концу

Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам: время клоунады подошло к концу

Киев • УНН

 • 68919 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал Президента Украины Владимира Зеленского к "исполнению долга" "во избежание необратимых последствий", а украинцам сообщил, что они и россияне – "один народ", пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Так, глава Чечни отметил, что высказанное – его "личное мнение, скромное мнение гражданина России".

Цитата

"В моем обращении есть два посыла к двум адресатам - к украинским властям и к украинскому народу. Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", - пишет Кадыров.

Детали

Так, по мнению чеченского лидера, у Зеленского "сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений". Причем об их выполнении россией он умалчивает.

"Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира", - говорит Кадыров, при этом заявляя якобы Путин "не хочет войны".

Украинцам глава Чеченской Республики сообщил что любит страну и украинский народ, при этом далее он заявляет, что "русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией".

Также он отказывается верить, что украинцы "считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией".

Что было ранее

Как писал УНН, в конце прошлого года Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне.

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