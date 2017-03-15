Кабміну доручено запровадити план заходів щодо надійної роботи ПЕК і металургії - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кабінету міністрів України доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"Кабінету міністрів України доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації", - йитує О.Турчинова прес-служба.
Нагадаємо, О.Турчинов заявив, що РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств.