Кабмину поручили ввести план по надежной работе ТЭК и металлургии - А.Турчинов

КИЕВ. 15 марта. УНН. Кабинету министров Украины поручено безотлагательно разработать и ввести план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по результатам заседания Совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.