Кабмину поручили ввести план по надежной работе ТЭК и металлургии - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Кабинету министров Украины поручено безотлагательно разработать и ввести план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по результатам заседания Совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Кабинету министров Украины поручено безотлагательно разработать и ввести план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации", - цитирует А.Турчинова пресс-служба.
Напомним, А.Турчинов заявил, что СНБО решил прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий.