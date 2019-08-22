Кабмін звільнив заступника міністра фінансів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра фінансів України Андрія Граділя. Про це йдеться в урядовому розпорядженні №637 від 21 серпня, передає УНН.
"Звільнити Граділя Андрія Івановича з посади заступника міністра фінансів України", - йдеться у документі.
Додамо, Кабмін призначив Андрія Граділя заступником міністра фінансів України 14 лютого 2017 року.
Нагадаємо, у "Слузі народу" обіцяють, що ім'я нового Прем'єр-міністра стане відоме уже у день урочистого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання, 29 серпня. При цьому відзначають, що у складі нового Кабміну може залишитися щонайменше одна людина з нинішнього уряду.