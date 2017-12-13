Кабмін зобов'язав виплатити борги робітникам Миколаївського суднобудівного заводу до 25 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України доручив керівництву концерна "Укроборонпром" погасити заборгованість із виплати заробітної плати працівникам ДП "Миколаївський суднобудівний завод" до 25 грудня 2017 року. Про це заявив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні уряд дає доручення керівництву концерну "Укроборонпром" погасити заборгованість по заробітній платі працівникам "Миколаївського суднобудівного заводу". Це відповідальність керівництва концерну, і вони мають виконати це завдання. За невиконання доручення уряду будуть відповідні наслідки", - зазначив глава уряду.
Прем'єр-міністр наголосив, що концерн має погасити заборгованість із зарплати робітникам до 25 грудня і доповісти про це уряду.
Як повідомляв УНН, 29 листопада в Миколаєві робітники заводу перекрили міст на трасі міжнародного значення.