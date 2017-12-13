Кабмин обязал выплатить долги работникам Николаевского судостроительного завода до 25 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины поручил руководству концерна "Укроборонпром" погасить задолженность по выплате заработной платы работникам ГП "Николаевский судостроительный завод" до 25 декабря 2017 года. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сегодня правительство дает поручение руководству концерна "Укроборонпром" погасить задолженность по заработной плате работникам "Николаевского судостроительного завода". Это ответственность руководства концерна, и они должны выполнить эту задачу. За невыполнение поручения правительства будут соответствующие последствия", - отметил глава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что концерн должен погасить задолженность по зарплате работникам до 25 декабря и доложить об этом правительству.
Как сообщал УНН, 29 ноября в Николаеве рабочие завода перекрыли мост на трассе международного значения.