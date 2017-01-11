Кабмін зобов'язав митницю вносити зміни до митних декларацій за рішенням суду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Кабінет міністрів зобов’язав митницю вносити зміни до митних декларацій за рішенням суду. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як пояснив міністр фінансів Олександр Данилюк, вказані зміни можуть стосуватися, наприклад, митної вартості товарів.
Крім цього, за словами міністра, ухвалене рішення дозволить бізнесу подавати кілька митних декларацій, що "дозволяє реалізовувати імпортовані продукти маленькими порціями".