Кабмин обязал таможню вносить изменения в таможенные декларации по решению суда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Кабинет министров обязал таможню вносить изменения в таможенные декларации по решению суда. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как пояснил министр финансов Александр Данилюк, указанные изменения могут касаться, например, таможенной стоимости товаров.
Кроме этого, по словам министра, принятое решение позволит бизнесу подавать несколько таможенных деклараций, что "позволяет реализовывать импортируемые продукты маленькими порциями".