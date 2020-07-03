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Кабмін змінив склад правління Укрзалізниці

Кабмін змінив склад правління Укрзалізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до складу правління АТ "Укрзалізниця", призначивши Івана Синякова в.о. члена правління. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"Рішенням Кабінету міністрів України Івана Синякова призначено в.о. члена правління АТ “Укрзалізниця”. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 1 липня", - йдеться у повідомленні.

Іван Синяков долучився до команди Укрзалізниці в травні цього року. Працював на посаді директора з управління персоналом та соціальної політики. Має 16-річний досвід управління людськими ресурсами та успішні кейси побудови HR-систем у компаніях зі штатом до 100 тис. осіб, вказали в УЗ.

Працював у НАК “Нафтогаз України”, групі компаній “Континіум”, ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” та ЗАТ “Холдингова компанія “Бліц-Інформ”.

Окрім того, Кабмін ухвалив рішення припинити повноваження члена правління з питань зв’язків з державними органами АТ “Укрзалізниця” Сергія Кушніра.

Нагадаємо, уряд звільнив голову Держлісагенства Заблоцького.

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