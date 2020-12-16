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Кабмін змінив порядок відчуження обʼєктів держвласності

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до Порядку відчуження обʼєктів державної власності. Дане рішення було прийнято під час засідання уряду у середу, 16 грудня, передає кореспондент УНН.

Кабмін змінив порядок відчуження обʼєктів держвласності

"Проектом постанови шляхом внесення змін до порядку відчуження об’єктів державної власності пропонується упорядкувати процедуру перераховування коштів, отриманих від відчуження нерухомого майна, унормувати процедурні питання з організації та проведення аукціону. Додатково врегулювати питання щодо оцінки майна, оновити підхід до стартової ціни продажу, врегулювати питання перерахування гарантійного внеску", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Нагадаємо, аудит "Держрезерву" підтвердив зникнення тисяч тонн запасів, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень та багатомільйонні фінансові махінації.

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