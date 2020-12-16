Кабмін змінив порядок відчуження обʼєктів держвласності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до Порядку відчуження обʼєктів державної власності. Дане рішення було прийнято під час засідання уряду у середу, 16 грудня, передає кореспондент УНН.
"Проектом постанови шляхом внесення змін до порядку відчуження об’єктів державної власності пропонується упорядкувати процедуру перераховування коштів, отриманих від відчуження нерухомого майна, унормувати процедурні питання з організації та проведення аукціону. Додатково врегулювати питання щодо оцінки майна, оновити підхід до стартової ціни продажу, врегулювати питання перерахування гарантійного внеску", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Нагадаємо, аудит "Держрезерву" підтвердив зникнення тисяч тонн запасів, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень та багатомільйонні фінансові махінації.