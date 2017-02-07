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Кабмін зменшив соцнормативи на теплопостачання, електрику і газ з травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Кабінет міністрів України зменшив соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами. Про це йдеться у постанові КМУ від 6 лютого 2017 року №51, передає УНН.

Кабмін зменшив соцнормативи на теплопостачання, електрику і газ з травня

Згідно з постановою уряду, переглянуто соціальні нормативи використання теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими або квартирними приладами обліку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

Електричної енергії для індивідуального опалення: з 65 кВт/г до 51 кВт/г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період; природного газу для індивідуального опалення: з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Також переглянуті коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.

Така постанова набирає чинності з 1 травня 2017 року, тому, відповідно до документа, не передбачає здійснення перерахунку діючих розмірів субсидій.

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