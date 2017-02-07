Кабмин уменьшил соцнормативы на теплоснабжение, электричество и газ с мая
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Кабинет министров Украины уменьшил социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Об этом говорится в постановлении КМУ от 6 февраля 2017 года №51, передает УНН.
Согласно постановлению правительства, пересмотрены социальные нормативы использования теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.
Электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период; природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.
Также пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.
Такое постановление вступает в силу с 1 мая 2017 года, поэтому, согласно документу, не предусматривает перерасчет действующих размеров субсидий.