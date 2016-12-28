Кабмін зменшив склад правління "Укрексімбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд зменшив склад правління "Укрексімбанку" з 11 до 8 членів. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.
"Ми зменшуємо кількість складу правління з 11 до 8 членів",- сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.
За його словами це загальноприйнята практика зменшення видатків на управління державних банків.
Як повідомляв УНН, "Ощадбанк" й "Укрексімбанк" були докапіталізовані за планом.