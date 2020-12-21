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Кабмін зібрався на позачергове засідання: владнав кадрові питання

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання, де, зокрема, розглянув кадрові питання у міністерствах та державних відомствах, серед іншого, визначив тимчасового керівника Держгеокадастру. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Telegram-каналі, передає УНН.

Кабмін зібрався на позачергове засідання: владнав кадрові питання

"Зранку відбулося позачергове засідання Кабміну", - повідомив Мокан.

За його даними, урядовці проголосували за: 

  • звільнення Свириденко Юлії Анатоліївни - з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).
  • звільнення Шкарлета Сергія Миколайовича - з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку із обранням на посаду міністра освіти і науки).
  • звільнення Лещенка Романа Миколайовича - з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).
  • звільнення Каплунова Дениса Вікторовича - з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

"Тимчасове виконання обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича (начальник Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру)", - додав нардеп.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада призначила низку міністрів, зокрема, Сергія Шкарлета - у МОН, а Романа Лещенка - у Мінагро.

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