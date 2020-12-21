Кабмін зібрався на позачергове засідання: владнав кадрові питання

"Зранку відбулося позачергове засідання Кабміну", - повідомив Мокан.

За його даними, урядовці проголосували за:



звільнення Свириденко Юлії Анатоліївни - з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням).



звільнення Шкарлета Сергія Миколайовича - з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв'язку із обранням на посаду міністра освіти і науки).



звільнення Лещенка Романа Миколайовича - з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).



звільнення Каплунова Дениса Вікторовича - з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.



"Тимчасове виконання обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича (начальник Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру)", - додав нардеп.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада призначила низку міністрів, зокрема, Сергія Шкарлета - у МОН, а Романа Лещенка - у Мінагро.