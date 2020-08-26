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Кабмін збільшив коефіцієнти для посадових окладів низки працівників ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів збільшив коефіцієнти, за якими визначаються розміри посадових окладів низки працівників Верховної Ради України. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Кабмін збільшив коефіцієнти для посадових окладів низки працівників ВР

“Кабмін збільшив коефіцієнти, за якими визначаються розміри посадових окладів працівників патронатних служб Голови ВР, його заступників, керівника Апарату, депутатських фракцій (депутатських груп) у ВР”, - написав Олексій Гончаренко.

Згідно з документом, головний консультант секретаріату Голови ВР, головний консультант секретаріату депутатської фракції у ВР замість коефіцієнту 2,3 буде мати коефіцієнт 2,7, старший консультант секретаріату депутатської фракції у ВР замість 1,79 матиме 2,7, а консультант секретаріату депутатської фракції у ВР замість 1,65 матиме коефіцієнт 1,8.

Нагадаємо, Кабмін збільшив зарплати бюджетникам через підвищення мінімалки.

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