Кабмін затвердив угоду зі Швейцарією про спрощення офрмлення віз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив угоду зі Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення члени уряду сьогодні ухвалили без обговорення.
Нагадаємо, у червні 2017 року Україна і Швейцарія підписали угоди про візову лібералізацію і про реадмісію осіб.
Як повідомляв УНН, українці отримали право на безвізові поїздки до країн ЄС 11 червня 2017 року. З початку лібералізації візового режиму для України з Євросоюзом, 341 тисяча українців скористалася безвізом під час подорожей, що становить 3% від загальної кількості громадян України, які прослідували за цей час у країни ЄС.