Кабмин утвердил соглашение со Швейцарией об упрощении офрмления виз

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 70368 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 46879 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106487 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107957 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125706 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105404 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107348 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113064 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117355 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Кабмин утвердил соглашение со Швейцарией об упрощении офрмления виз

Кабмин утвердил соглашение со Швейцарией об упрощении офрмления виз

Киев  •  УНН

 • 10809 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Швейцарским Федеральным Советом об упрощении оформления виз, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение члены правительства сегодня приняли без обсуждения.

Напомним, в июне 2017 Украина и Швейцария подписали соглашения о визовой либерализации и о реадмиссии.

Как сообщал УНН, украинцы получили право на безвизовые поездки в страны ЕС 11 июня 2017. С начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тыс. украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий, что составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые последовали за это время в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

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