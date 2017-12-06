Кабмин утвердил соглашение со Швейцарией об упрощении офрмления виз

Соответствующее решение члены правительства сегодня приняли без обсуждения.

Напомним, в июне 2017 Украина и Швейцария подписали соглашения о визовой либерализации и о реадмиссии.

Как сообщал УНН, украинцы получили право на безвизовые поездки в страны ЕС 11 июня 2017. С начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тыс. украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий, что составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые последовали за это время в страны ЕС.