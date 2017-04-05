Кабмін затвердив порядок видачі дозволів на перевезення друкованої продукції з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уряд затвердив порядок надання дозволів на переміщення друкованої продукції з РФ та порядок вилучення забороненої друкованої продукції. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.
“Ми ухвалили в парламенті урядовий законопроект в грудні про обмеження доступу до друкованої продукції антиукраїнського змісту з країни-аресора на український ринок і уряд зобов’язаний низку документів напрацювати і прийняти”, — пояснив віце-прем'єр-міністр Вячеслав Кириленко.
За його словами, КМУ затверджує порядок видачі дозволів і порядок вилучення забороненої продукції
Крім того, КМУ вніс зміни до переліку товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України.
Нагадаємо, 8 вересня 2016 року Кабмін схвалив законопроект про обмеження доступу в Україну друкованої продукції антиукраїнського змісту.