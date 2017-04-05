Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на перевозку печатной продукции из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правительство утвердило порядок предоставления разрешений на перемещение печатной продукции из РФ и порядок изъятия запрещенной печатной продукции. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы приняли в парламенте правительственный законопроект в декабре об ограничении доступа к печатной продукции антиукраинского содержания из страны-аресора на украинский рынок и правительство обязано ряд документов выработать и принять", - пояснил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
По его словам, КМУ утверждает порядок выдачи разрешений и порядок изъятия запрещенной продукции.
Кроме того, КМУ внес изменения в перечень товаров, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины.
Напомним, 8 сентября 2016 года Кабмин одобрил законопроект об ограничении доступа в Украине печатной продукции антиукраинского содержания.