Кабмін затвердив положення про проходження служби у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про затвердження положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення було підтримано членами уряду з пропозиціями ДБР, передає кореспондент УНН.
"До повноважень Кабміну входить затвердження положення про проходження служби у ДБР. Відповідно проект положення ми розробили, внесли на погодження Кабміну", - сказав міністр юстиції України Денис Малюська.
За його словами, під час проходження погоджувальних процедур у ДБР виникла пропозиція доповнити положення. Відтак, урядовці підтримали проект постанови з урахуванням пропозицій ДБР.
"Створення штату та проведення організаційно-штатних заходів чи в період виконання першим заступником та заступниками директора ДБР повноважень ДБР здійснюється після аналізу роботи ДБР", - озвучив пропозиції ДБР Малюська.
За його словами, вказані зміни обгрунтовані тим, що зараз ДБР очолюється виконуючим обов’язків.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2560 про внесення змін до законодавства щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів ДБР.