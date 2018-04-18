Кабмін затвердив основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Уряд затвердив з доопрацюванням у триденний термін розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019―2021 роки" (бюджетна декларація - ред). Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 18 квітня, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, документ визначає основні напрямки бюджетної політики на наступні роки та містить макропрогноз, який враховують при створенні проекту бюджету на наступний рік.
Згідно з проектом декларації, номінальний ВВП у 2019 році складе 3 733,9 млрд грн, реальний ВВП - 3,6%, інфляція (грудень до грудня) – 6,5%. Середній обмінний курс гривні становитиме 30,5 грн за долар. Рівень безробіття – 8,9%.
Звернемо увагу, ці показники можуть коригуватись залежно від реального стану економіки.
Щодо бюджетних показників, то дефіцит держбюджету-2019 планується на рівні 2,2% ВВП. Граничний обсяг держборгу не має перевищити 56% ВВП.
При цьому, прожитковий мінімум зростатиме тричі за рік. Так з січня 2019 він складе 1 853 гривні, з липня – 1 936 гривень, з грудня – 2 011 грн.
Зауважимо, цього разу у проекті бюджетної декларації не визначені основні показники державного бюджету на наступні три роки (2019-2021) та граничні розміри видатків головних розпорядників бюджетних коштів.
Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році на рівні 3,3%.